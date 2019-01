Balingen Viele Beispiele, dass es funktioniert

Balingen. Landrat Günther-Martin Pauli erinnerte daran, dass 23 500 Migranten aus vielen Nationen auf der Zol­lernalb leben. "Es gibt viele, die mit großer Not im Gepäck zu uns gekommen sind. Wir wollen ihnen die Chance geben, Fuß zu fassen."

Jeder Vierte in Deutschland, sagte Annette Widmann Mauz, habe einen Migrationshintergrund. Es sei wichtig, nicht nur über diese, sondern mit diesen Menschen zu sprechen. "Unternehmen schaffen wichtige Grundlagen für die Integration, die Vereine und die Ehrenamtlichen bauen Brücken."

Verunsicherung, Skepsis und Ablehnung würden von rechten Kräften geschürt. Auch darüber müsse geredet werden. Es sei wichtig, diese Menschen in Arbeit zu bringen, denn offene Stellen im Handwerk und in Pflegeberufen seien allein mit Inländern nicht zu besetzen. Ein neues Gesetz solle auch Menschen mit Duldung eine Perspektive verschaffen. Wichtig seien Sprachkenntnisse und Bildung. Frauenkurse und Eltern-Kind-Formate seien wichtig. Vom ersten Tag an müssten die Neuankömmlinge die grundlegenden Erwartungen im Zusammenleben hierzulande kennenlernen. Und: "Ehrenamt schafft Verständigung und Gemeinschaft. Der nationale Integrationsplan ist keine One-Woman-Show!"