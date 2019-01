Balingen Viel Programm für Hund und Herrchen

Natürlich lassen sich die Schnuppernasen aus dem Team um die Bisingerin Kathrin Koch nicht vom Geruch nach Pansen oder anderen für die Hundenase unwiderstehlichen Düften ablenken. Koch weiß, dass nicht nur der Hund gecoacht werden will, sondern dass auch der Mensch am anderen Ende der Leine lernen kann. Deswegen macht sie Werbung bei der "Mein Hund".

Dies tat auch die Tierschutz-Allianz: Sie sammelte in Balingen Unterschriften gegen Tiertransporte und gegen die Verunglimpfung sogenannter "Kampfhunde". Die Magdeburger Truppe tritt mit ihren Anliegen zur Wahl fürs Europaparlament an und hat mit dem Spaichinger Harald Becker sowie Thomas Moosmann aus Tuttlingen auch Kandidaten aus dem Schwabenländle auf der Liste. Sie fordern einen Sachkundenachweis nach Schweizer Modell, damit auch das andere Ende der Leine weiß, wie man zum Beispiel einen Pitbullterrier richtig erzieht und dieser niemals einen Menschen beißt.

Ganz und gar nicht bissig war der Auftritt von "Filmdogs": Die Castingagentur machte sich auf dem roten Teppich auf die Suche nach ganz besonderen Hund-Mensch-Gespannen, nach Vierbeinern, die möglichst viele Tricks drauf haben und die vielleicht das Zeug zum Filmstar haben. Wer es in den Recall schaffte hatte die Chance, einen Aufenthalt in einem Südtiroler Hundehotel oder das Foto des Lieblings, aufgezogen auf Leinwand und abgelichtet im professionell eingerichteten Studio zu gewinnen.

Dass bei einer Hundemesse die Vierbeiner freien Eintritt haben, ist charmant. Dass an allen Ecken mit Herzblut an die Hunde gedacht wird, sowieso. Die meisten Stände lockten mit kostenlosen Leckerlis aus Ente, Rind oder Huhn und hatten Wassernäpfe aufgestellt. Bei den offen ausgelegten Angeboten an Knabbereien war so mancher Hund nicht mehr zu halten und setzte den berühmten Dackelblick auf. Seine Menschen begriffen und statteten sich bei der Messe mit ausreichend Futter und Leckerlis aus.

Die allergrößte Attraktion für Möpse, Schäferhunde, Collies oder Dackel fand sich allerdings nicht in der Messehalle: Die Fellnasen wurden von einem Hydranten auf dem Freigelände wie magisch angezogen. Setzten ihre Duftmarke gegen die ihrer Kollegen und schienen so zu sagen: "Wir schnuppern auch 2020 wieder rein."