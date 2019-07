Balingen Viel gute Laune beim Bang Your Head

Schwere Regenwolken hängen über Balingen, als die Balinger Formation Traitor zur Mittagszeit die Open-Air-Bühne rockt. Keine guten Voraussetzungen, doch die vier Jungs sind keine Kinder von Traurigkeit und machen ihr Ding: urgewaltiger Trash Metal. Ein Weckruf für alle Festivalgänger. Doch nicht nur die Local Heroes müssen sich mit dem Nass von oben herumschlagen. Erst zu Ektomorf kommt endlich die Sonne heraus. Die Musiker aus Ungarn bedanken sich mit ihrer harten Mischung aus Thrash Metal und Hardcore.

Die Freude über die wonnigen Sonnenstrahlen währt bei den Festivalbesuchern aber nicht lange. Kaum haben sich Beast in Black so richtig warm gespielt, öffnen sich die Himmelsschleusen erneut. Dabei geben die Jungs um Anton Kabanen Vollgas an den Instrumenten. Und vor allem auch am Mikro: Sänger Yannis Papadopoulos holt alles aus seinen Stimmbändern heraus und überzeugt auch live mit seiner unglaublichen Intonationskraft. Vielleicht ist es auch ihm und seinem gewaltigen Stimmumfang zu verdanken, dass zumindest die anrückende Gewitterfront am Festivalgelände vorbeizieht. Dafür gibt es richtig viel Regen auf die gut frisierten Metal-heads. So geht es eine gute starke Stunde, Schwerstarbeit für die Musiker auf und für die Fans vor der Bühne.

Unter ihnen ist auch der kleine Anton. Der Junge aus Ostdorf durfte dank der Weihnachtsaktion des Schwarzwälder Boten bei der "Crazy X-Mas" im Dezember zusammen mit der Band Maxxwell abrocken. Die Spielfreude des mittlerweile Sechsjährigen hat Festivalmacher Horst Franz derart beeindruckt, dass er den begeisterten Nachwuchsmusiker samt seiner Familie zum großen Metal-Open-Air aufs Messegelände eingeladen hat. Eine Chance, die sich Anton natürlich nicht entgehen lässt. Zusammen mit seiner zwei Jahre älteren Schwester Maria und begleitet von seinen Eltern Daniela und Moritz Heidelberg lässt er das Geschehen auf dem Messegelände auf sich wirken. Natürlich stilecht gekleidet und mit großem Gehörschutz ausgestattet. Nur seine kleine, mit Batterien betriebene E-Gitarre fehlt dieses Mal.