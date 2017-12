Balingen Viel geboten in Ferien

In der Jugendtechnikschule geht es am 2. Januar los mit "Faszination 3D-Druck für Jugendliche" und "Wir bauen ein kleines Segelflugzeug". Am 3. Januar startet die "Metallbau-Werkstatt", ab 4. Januar werden "CAD für junge Konstrukteure" und "Wir bauen eine Stereo-Aktivbox" angeboten. Die Kurse finden jeweils von 9 bis 15 Uhr statt, es gibt eine Ganztagsbetreuung mit einem Mittagessen. Auf Anfrage wird eine Betreuung mit Frühstück ab 7.30 Uhr angeboten.

Auch die Angebote der vhs-Jugendkunstschule finden von 9 bis 15 Uhr mit Ganztagsbetreuung statt: ab dem 2. Januar "Wilde Kreaturen – Upcycling in den Weihnachtsferien", ab dem 4. Januar "Winterzeit – Nadelfilzen in den Weihnachtsferien". Beide Angebote richten sich an Kinder zwischen sechs und 12 Jahren. Am 4. Januar beginnt außerdem die Young Academy mit "YouTube-Videos produzieren", einem zweitägigen Nachmittagsworkshop für Jugendliche ab 13 Jahren.

Schüler können die Ferienzeit im Schülerkolleg nutzen. "Keine Angst vor Referaten: Lerntechniken und Übungen für Schüler der 7. bis 13. Klasse" findet am 3. Januar statt; der mehrteilige "Kompaktkurs Abiturvorbereitung Mathematik für allgemeinbildende Gymnasien" beginnt am 4. Januar.