Balingen Versuchter Mord: Exfrau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt

Laut aktuellen Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft soll der in Hechingen wohnende Mann am Freitagnachmittag gewaltsam in die in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung der 52-Jährigen eingedrungen sein. Dort soll er die Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und geschlagen haben. Erst als diese keine Reaktion mehr zeigte, soll er von ihr abgelassen haben.

Die 52-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Mann wird zu Hause festgenommen

Der Beschuldigte konnte wenig später an seiner Wohnanschrift in Hechingen vorläufig festgenommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstagmittag beim Amtsgericht Hechingen dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.