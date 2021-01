Balingen Verstörte Familien: Angst vor Zeit "danach"

Kapaurer und Grieshaber macht aber nicht nur die derzeitige Situation der Familien zu schaffen, sondern auch der Gedanke an die Zeit, wenn, wie sie salopp formulierten, "wir wieder alle aufeinander losgelassen werden. Wo stehen wir dann?" Denn der Lockdown werde große Nachwirkungen haben, vor allem auf die Psyche von Kindern: "Wer wird dann die Kraft und das Geld haben, um den Schaden aufzufangen, der zurzeit entsteht? Wie wird diese Zeit vorbereitet?"

Franziska Brantner gab den beiden Frauen Recht: "So etwas muss flächendeckend finanziert werden." Und die psychischen Schäden, die durch die Überlastung in den Familien entstanden seien, bräuchten einen Namen, damit die Betroffenen entsprechend unterstützt werden könnten: "Wenn Kinder das Vertrauen in ihre Eltern verlieren, wird sich das lebenslang auswirken." Die düstere Prognose aller Teilnehmer: "Es wird mehr als ein Drittel aller Kinder betreffen."

Wo könne man "danach" am besten finanziell unterstützen?, wollte Brantner wissen. Die drei Frauen nannten hier die Schulsozialarbeit, Kitas, Familienzentren und auch Vereine, die durch ihre Jugendarbeit "so vieles auffangen." Und "mehr Therapieplätze für Kinder". Hatzenbühler betonte: "Verpasste Bildung kann man nachrüsten, verpasste Bindung aber nicht."

Und damit stand sofort die Forderung nach Öffnung der Schulen und Kitas im Raum, die sich alle Beteiligten zum Wohlergehen der Kinder wünschen, und für die Kultusministerin Eisenmann und Ministerpräsident Kretschmann derzeit "viel Kritik einstecken müssen".

Gegen Ende lenkte Erwin Feucht das Gespräch in Richtung Kinderrechte, die demnächst im Grundgesetz verankert werden sollen: "Sind die Diskussionen um die Kinderrechte eine Scheindebatte?", wollte er wissen.

Brantner hatte ihre Antwort schnell parat: "Dass das Kindeswohl vorrangiger Aspekt ist, ist im derzeitigen Entwurf nicht enthalten", sagte sie. Und damit sei dieser im Grunde wertlos. Nachdenklich stimmte auch eine der letzten Anmerkungen von Seiten des Kinderschutzbunds: "Kinderschutz beginnt nicht auf dem Papier. Er beginnt in uns, in der Gesellschaft. Die Kinder sind die Zukunft." Das hätten weite Teile der Gesellschaft und der Politik nicht verinnerlicht.