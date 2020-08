Balingen Verstieß Konzert gegen Corona-Verordnung?

"Es lief alles Corona-konform ab", versichert Elischa Dommer, Geschäftsführer von "Show + Media Design" in Balingen. Das Unternehmen hat die Konzerte organisiert. Laut Verordnung dürfen an einem Tisch, beispielsweise in einem Restaurant oder auf einer Veranstaltung, 20 Personen sitzen. "Wir haben diese Zahl sogar auf 16 reduziert", so Dommer.

Personal kontrolliert Einhaltung der Regeln