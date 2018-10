Balingen "Verkäufer sind freundlich, Beratung ist gut"

Zwischen den sehr gut bewerteten und den vom Kunden abgestraften Geschäften gebe es eine extrem weite Spanne, heißt es in der Auswertung. Diese Spanne habe sich in den drei letzten Untersuchungen erheblich vergrößert, was auch in vielen anderen Städten zu beobachten sei. Einzelne Geschäfte, die vor drei und mehr Jahren bereits gut beurteilt worden seien, hätten sich weiter verbessern können. Kritisch eingeschätzte Händler hätten hingegen in der Kundenmeinung weiter an Boden verloren. Die steigende Polarisierung bei der Kundenzufriedenheit werde nach Einschätzung des Marktforschungsinstituts in Zukunft noch zunehmen.

In den meisten Branchen gebe es eine dünne Spitze, aber ein sehr breites oberes Mittelfeld. Die Zahl der extremen Ausreißer nach unten sei auf einem "eindeutig unterdurchschnittlichen Niveau".

Die Kluft zwischen Geschäften mit einem sehr hohen Zufriedenheitsgrad bei Freundlichkeit über 90 Prozent und Firmen mit einem Anteil von weit weniger als 60 Prozent zufriedener Kunden habe sich in den vergangenen drei Jahren erheblich erweitert.

Den besten Wert beim Merkmal Freundlichkeit weist in diesem Jahr eine örtliche Apotheke mit dem Traumergebnis von 97,3 Prozent Zufriedenheitsgrad auf. Es folgen knapp dahinter eine Bäckerei mit 96,7 Prozent, ein Sanitätshaus mit 96,3 Prozent, ein Augenoptiker mit 96,1 Prozent, ein Geldinstitut mit 95,7 Prozent, ein Fitnesscenter mit 95,4 Prozent, ein Herrenausstatter mit 93,4 Prozent, eine Kfz-Vertragswerkstätte mit 93,2 Prozent und ein Uhren-/Schmuckgeschäft mit 92,3 Prozent. Die bedenklichsten Ergebnisse beim Merkmal Freundlichkeit erzielte ein Modegeschäft mit nur 60,7 Prozent und ein Baumarkt mit nur 59,6 Prozent Zufriedenheitsgrad.

Junge Verbraucher im Alter zwischen 18 und 25 Jahren seien oft kritischer als die Käufer mit mehr als 45 Jahren. Besonders das Preis-Leistungs-Verhältnis werde von jungen Familien eher kritisch beurteilt. Am zufriedensten unter den Berufsgruppen seien im Schnitt die Rentner.

Am Montag, 29. Oktober, will das Marktforschungsinstitut den Firmen nähere Informationen zur Untersuchung bieten und den direkten Vergleich zu lokalen Branchenmitanbietern ermöglichen.