Der Vergrößerung des Toom-Baumarkts im Balinger Gewerbegebiet Gehrn steht praktisch nichts mehr im Wege. Das Unternehmen will die Verkaufsfläche im Gewerbegebiet Gehrn von derzeit 7600 auf 9600 Quadratmeter erweitern. Geplant ist eine größere Warm- und Kalthalle im Gartenbereich, außerdem eine erweiterte Freifläche; das Vorhaben soll möglichst schnell umgesetzt werden. Die dafür notwendige Änderung ist praktisch in trockenen Tüchern: Der Technische Ausschuss gab am Mittwoch grünes Licht, endgültig entscheiden wird der Gemeinderat am 18. Dezember. Anders als von Toom gewünscht, ist der Backshop mit Imbiss nicht zulässig. Foto: Maier