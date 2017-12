Balingen Verfolger im Clinch

Herrenberg selbst kam in den vergangenen zwei Spielen (27:29 in Lauterstein und 27:27 gegen Willstätt) nur zu einem Zähler und so will die Mannschaft von SG-Trainer Alexander Job unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. "Herrenberg war vor der Saison mein klarer Meisterschaftsfavorit. Sie sind individuell sehr stark besetzt mit einem außerordentlich guten Rückraum mit Spielern wie Christian Dürner oder Cornelius Maas, mit dem ich selbst zusammen in Neuhausen gespielt habe", zeigt der TVW-Coach auf, dass der Gegner über sehr gute Einzelspieler verfügt. Wie die Füchse, verteidigen auch die Herrenberger mit einer 3-2-1-Abwehrformation. "In Herrenberg wird sicherlich einiges los sein, und von dieser stimmungsvollen Kulisse wollen wir uns auch anstecken lassen und eine gute Partie aufs Parkett legen", sagt Schuldt.