Balingen Verdi-Ortsverein aktiv

Auch die Veranstaltung zur "Situation in der Pflege" mit der SPD-Landesvorsitzenden und früheren Landesbezirksvorsitzenden von ver.di, Leni Breymaier, wurde erwähnt. Mitglieder des Ortsvorstands beteiligten sich an Demonstrationen gegen die Bestrebungen der NPD, in Meßstetten eine Geschäftsstelle zu errichten, gegen TTIP und CETA und für den Erhalt der beiden Krankenhausstandorte in Balingen und Albstadt.

Zur Unterstützung der Rentenkampagne des DGB wurden am Balinger Bahnhof Flugblätter an Pendler verteilt. Darüber hinaus nahmen Mitglieder des Ortsvorstands an gewerkschaftlichen Sitzungen und Terminen teil.

Benjamin Stein, Geschäftsführer, ver.di Bezirk Fils-Neckar-Alb, lobte die bisher geleistete Arbeit. Der Ortsverein sei einer der aktivsten Ortsvereine im Bezirk, sagte er. Nach einer lebhaften Diskussion erfolgte die einstimmige Entlastung des Ortsvorstands.