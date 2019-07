Balingen Verbranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Balingen - Zu einem Wohnungsbrand ist die Balinger Feuerwehr am Mittwoch gegen 17.30 Uhr alarmiert worden. Ein Löschzug mit 25 Mann rückte zügig in die Merianstraße aus, wo ein Rauchmelder in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses ausgelöst hatte. Weil nicht klar war, ob sich eine Person in der Wohnung befand, öffneten die Feuerwehrleute die Tür, fanden aber niemand vor.