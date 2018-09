Balingen Verbeulte Instrumente geben Auftakt

Besonders bei Gottesdiensten im Freien wie an Himmelfahrt, Taufgottesdiensten auf dem Heuberg, der Auferstehungsfeier am Ostersonntag auf dem Friedhof oder der Waldweihnacht ist der Posaunenchor ein gern gesehener Begleiter der Liturgie. Aber auch viele andere Gottesdienste des Kirchenjahrs werden von den Bläsern mitgestaltet. Ein Höhepunkt dabei ist die jährliche Posaunenfeierstunde am Reformationstag. Auch Geburtstagsständchen für Altersjubilare oder das Kurrendeblasen an Heiligabend auf dem Marktplatz sind lieb gewonnene Traditionen.