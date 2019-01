Balingen Veränderungen im Blick

Balingen. Zu einer hohen Lebensqualität gehöre auch eine gute Daseinsvorsorge, sagte Landrat Günther-Martin Pauli, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums ist. Er erinnerte an die Entwicklung der Geburtenzahlen und an die geplanten Investitionen am Standort Albstadt, an die Kindernotfallsprechstunde in Albstadt, die "einzigartig in Baden-Württemberg" sei, und an die bevorstehende Entscheidung über den Bau eines Zentralklinikums im Landeskrankenhausausschuss.

Der Ärztliche Direktor Michael Bitzer verwies darauf, dass im vergangenen Jahr 21 761 Patienten stationär behandelt worden seien und damit das Niveau vor der Schließung des Hechinger Krankenhauses erreicht worden sei. "Sie haben zum Erfolg und zum guten Ruf des Hauses beigetragen mit einem Einsatz, der körperlich und geistig an die Substanz geht", sagte er zu den zahlreichen Mitarbeitern im Saal. Die Qualitätsoffensive und die Veränderungen müssten sie als Chancen begreifen: "Wir sind ein Bürgerkrankenhaus, von Bürgern und für Bürger."

Geschäftsführer Gerhard Hinger erinnerte daran, dass das Gesundheitswesen zunehmend unter Druck stehe, dass Krankenhäuser und Arztpraxen geschlossen würden. Auf die Herausforderungen sei man in Deutschland nicht vorbereitet. Die Rolle des Arztes werde sich weiter verändern, Mut sei gefragt unter dem Motto: "Global denken, lokal handeln".