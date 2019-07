Balingen Vandalen in Zillhausen am Werk

Balingen-Zillhausen - "Willkommen im asserfalldorf" steht in großen Alu-Lettern an der Beton-Wand am Ortseingang von Zillhausen. Eigentlich sollte es ja "Wasserfalldorf" heißen, aber seit Dienstag fehlt das W, das o hängt schief an einem Stahlnagel.