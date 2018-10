Balingen Urlaub voll Arbeit – oder Haustausch mit Fremden

Referentin Sibylle Wolfram stellte das Bergwaldprojekt vor, in dem sie seit Jahren einen Teil ihres Jahresurlaubs verbringt und tatkräftig beim Wiederaufforsten von Bergwäldern, der Renaturierung von Mooren oder bei der Pflege von Stadtwald in der Großstadt mithilft. "Ich wollte auf jeden Fall raus in die Natur und habe Spaß an dieser Art der körperlichen Betätigung. Das ist ein Kontrast zu meinem normalen Arbeitsalltag", sagt sie.

Das Bergwaldprojekt steht jeder und jedem offen – auch Familien mit Kindern. Seit den 1990er-Jahren gibt es den Verein, der verschiedene Projekte zur Mitarbeit anbietet. Kost und Logis ist frei – die Teilnehmer bringen sich einfach mit ihrer Arbeitskraft ein und leisten so einen wichtigen ökologischen Beitrag. Die Anleitung übernehmen Fachleute – Vorkenntnisse sind nicht nötig. "Wir sind immer sehr lecker bekocht worden", erzählt Sibylle Wolfram: "Es galt die Devise: ›Wer viel arbeitet, soll auch gut essen.‹ Und es wird natürlich auch viel diskutiert, gelacht und erzählt, meist abends vor dem Lagerfeuer."

Ein anderes Urlaubskonzept stellte Familie Dreher vor, die mit ihren beiden Töchtern seit 2012 Urlaub im "Haustausch" macht. "Erst war ich skeptisch", erzählt Sybille Dreher vom ersten Mal, bei dem sie ihr Haus im Urlaub mit dem einer fremden Familie tauschte: "Wer sollte sich denn dafür interessieren, in Balingen Urlaub zu machen?"