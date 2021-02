1 Werner Mezger im Gespräch mit Landrat Günther-Martin PauliFoto: Landratsamt Foto: Schwarzwälder Bote

Bürgerdialog: Fasnet-Experte Mezger im Gespräch mit Landrat Günther-Martin Pauli: "Es geht um Identität"

Was bedeutet Lockdown und Online-Fasnet? Um ungeahnte Potenziale und unbeantwortete Fragen rund um die "fünfte Jahreszeit" ist es diesmal im Bürgerdialog von Landrat Günther-Martin Pauli gegangen. Zu Gast im Studio des Landratsamts: Werner Mezger, Professor für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie.

Balingen. Der Lockdown hat die Fasnet nicht totgekriegt, meint Werner Mezger. Im Gegenteil, er habe kreative Potenziale in Gang gesetzt, die man nie geahnt hätte. Da hört man im Netz Narrenmärsche in Moll oder auf der Kirchenorgel, sieht Umzüge mit Püppchen, Bälle mit 1000 Teilnehmern – mehr als je zuvor. Noch einen weiteren positiven Nebeneffekt meint der Fasnets-Experte zu erkennen: Viele Jüngere sind dabei, denn für die Online-Auftritte braucht es die "digital natives".

Werner Mezger wurde, wie er sagt, die Fasnet schon in die Wiege gelegt. Ernsthaft damit befasst hat er sich aber erst später. "Da habe ich mich gefragt, warum macht man das?" Und er ist zu dem Schluss gekommen: Es geht um regionale Identität, um ein "kulturverbindendes Element in Europa", das auch "ein spannendes Politikum" ist. Und seit 2014 immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO.

"Gute Narren meist keine schlechten Christen"

Was ist ein Narr? Die ältesten Narrenfiguren, weiß Mezger, sind bereits in den Psalmenhandschriften zu finden. Dabei stünden die Figuren des Narren und des Todes nah beieinander, Lebensfreude und Vergänglichkeit. "Gute Narren", sagt er, "sind meistens keine schlechten Christen". Er erwähnt brillante Fasnets-Predigten, aus denen die Leute "etwas mitnehmen über die Fasnet hinaus".

"Die Menschen", weiß der Ethnologe, "beschäftigen sich mit ihrer Heimat". Es gehe keineswegs nur darum, "sich einen hinter die Binde zu kippen". Wer behaupte, es gehe nur um Alkohol, "der versteht nichts von Fasnet". Mit schwerem Gschell und Kostüm und alkoholisiert – "das hält der Narr gar nicht durch".

Die Fasnet im Live-Stream kommt weltweit an: 17 000 Zuschauer hätten, wie Mezger weiß, den Auftritt der Rottweiler Zunft mit Heinrich del Core verfolgt, auch solche, die weit weg leben, in Italien, den Niederlanden und sonstwo. "Viele haben gesagt, es hätte ihnen gefallen, sie hätten Tränen in den Augen gehabt."

Und die "nicht genehmigten Umzüge" in Schömberg, Villingen-Schwenningen oder Rottweil? Niemand, so Mezger, könne einem vorschreiben, was man anziehen muss, und wenn man mit einem Begleiter in der Stadt unterwegs sei, werde kein Ordnungsamt einschreiten.

Warum gibt es die Fasnet? Etwa, um die Geister des Winters zu vertreiben? Falsch. "Unsere Vorfahren waren nicht so blöd, zu glauben, man könnte den Winter erschrecken und vertreiben." Die Fastnacht sei eng mit dem Kirchenjahr verbunden, es sei die "Nacht vor dem Fasten". Da habe man noch einmal essen und trinken können "so viel man wollte". In der Fastenzeit habe man auch keine Eier essen dürfen, so habe es auf Ostern einen Eierüberschuss gegeben, und an Ostern "dreht sich alles ums Ei".

Brauch bringt Millionen auf die Beine

Weil Luther die Fastenzeit abgeschafft habe, sei die Fastnacht in den evangelischen Gebieten "eingeschlafen". In der Reformationszeit sei sie sogar verboten worden, Narrenmasken und -kleider seien versteckt worden. Allein dem rheinischen Karneval sei es zu verdanken, dass die schwäbisch-alemannische Fastnacht wieder auflebte und mittlerweile entkonfessionalisiert wurde. Die Wurzeln von Fastnacht und Karneval seien die gleichen.

Mezger schwärmt vom Rosenmontagsumzug in Köln: "Eine Million fröhliche Menschen, eine große Familie, immer offen für Fremdes. Die Welt ist viel bunter, wenn wir das Fremde nicht als Bedrohung ansehen, sondern als Bereicherung." Das digitale Erlebnis, so Mezger, sei nicht der Untergang der Fastnacht, sondern eine Erweiterung: Auch in Altenheimen seien die Veranstaltungen digital verfolgt worden, und im nächsten Jahr, wenn man wieder "physisch feiern" könne, werde man den Brauch umso mehr wertschätzen.

Denn die Nähe und das Gemeinschaftserlebnis gehörten dazu: "Was Heimat ist, weiß man erst, wenn man sie verliert." Heimat, das sei nicht "etwas, das man einfach so hat". Heimat müsse man jedes Mal neu denken. Und: "Es gibt keinen anderen Brauch, der Jahr für Jahr Millionen Menschen auf die Beine bringt."