Balingen "Unsere Exportregion muss ihre Position weiter stärken"

Neue Märkte im Blick

Der Abgeordnete im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen informierte sich über den Stand des Außenwirtschaftsgeschäfts in der Region Neckar-Alb sowie aktuelle, internationale Schwerpunkte der IHK.

Die regionale Exportquote stieg bis Ende November 2018 auf knapp 54 Prozent. Das Außenhandelsvolumen erreichte regional mit 8,7 Milliarden Euro einen neuen Spitzenwert (plus 7,5 Prozent). Der Zollernalbkreis legte um neun Prozent zu und knackte erstmals die Zwei-Milliarden-Marke. Die IHK will ihre Mitgliedsunternehmen bei der Entwicklung neuer Märkte unterstützen und baut derzeit dazu ein "IHK-Institut für schwierige Märkte" auf. Ein Projekt mit Äthiopien soll in den kommenden Monaten beginnen.