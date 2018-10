Balingen Unfallfahrer flieht vor Polizei

Der 27-Jährige streifte das Eisatzfahrzeug gegen 22 Uhr in der Inselstraße. Danach schoss er, so die Polizei, "in halsbrecherischer Manier durch die Innenstadt". Der Mann habe rote Ampeln überfahren, sei entgegen der Fahrtrichtung durch Einbahnstraßen gebrettert und sei selbst in 30er-Zonen nicht vom Gas gegangen. An der Wendeplatte des Gymnasiums endete die Flucht.

Laut Polizei standen der Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Zudem hatte der Beifahrer während der Flucht ein Päckchen Haschisch aus dem Auto geworfen. Bei der Blutentnahme leistete der 27-Jährige heftigen Widerstand. Ein Beamter wurde leicht verletzt, bei einem anderen Polizisten demolierte der Mann die Armbanduhr.

Die Polizei geht davon aus, dass der Beschuldigte zuvor eine weitere Unfallflucht begangen hat. Er musste seinen Führerschein abgeben.