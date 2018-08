Balingen Unfall: Radfahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Die Radfahrerin war gemeinsam mit ihrem Ehemann auf dem Erlenweg unterwegs. Am Ende des Weges wollten sie in den Hohenzollernweg abbiegen. Aus diesem kam genau in dem Moment ein 52-Jähriger auf seinem Rennrad geschossen. Die 62-Jährige und der 52-jährige Rennrad-Fahrer stießen in der Kurve zusammen.

Während sich der Rennrad-Fahrer leichte Schürfwunden zuzog, erlitt die 62-Jährige unter anderem eine Nasenbeinfraktur und wurde zur weiteren Behandlung ins Zollernalbklinikum gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 1000 Euro geschätzt.