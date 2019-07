Balingen Unfall: Motorradfahrer stürzt nach Vollbremsung

Kurz nach 17 Uhr bog eine 22-Jährige mit ihrem Fiat von der Rosenfelder Straße auf die L 415 ab. Zeitgleich bog ein von Geislingen kommender Traktor von der L 415 in die Rosenfelder Straße ein. Ein hinter dem Traktor fahrender Volvo und ein Motorrad setzten zum Überholen an. Als der Fahrer des Volvo den Fiat bemerkte, bremste er ab. Auch der Motorradfahrer legte eine Vollbremsung ein. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der 47-Jährige rutschte in den Gegenverkehr, die Maschine prallte ins Heck des Volvo. Der Biker wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro.