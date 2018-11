Balingen Unfall: Autofahrer kommt ohnmächtig von B 27 ab

Der Mann fuhr in einem VW Transporter auf in Richtung Endingen. Dann wurde er plötzlich ohnmächtig. In der Folge kam das Auto nach links von der Bundesstraße ab. Der Wagen prallte gegen mehrere Leitbaken und die Leitplanke. Am Ende überfuhr das Auto eine Verkehrsinsel, zerstörte zwei Verkehrszeichen und prallte noch einmal gegen eine Leitplanke.

Nach notärztlicher Versorgung kam der glücklicherweise nur leicht Verletzte ins Krankenhaus.

Der Transporter wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Bei rund 4000 Euro dürfte der an den Verkehrseinrichtungen entstandene Sachschaden liegen.