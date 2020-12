Corona-Kontrollen der Polizei Auch im Zollernalbkreis drohen Bußgelder

Das Polizeipräsidium Reutlingen beteiligt sich angesichts des weiterhin hohen Infektionsgeschehens an diesem Donnerstag sowie am Samstag an den vom Innenministerium Baden-Württemberg angekündigten Schwerpunktkontrollen. Die in enger Abstimmung mit den Ortspolizeibehörden und den regionalen Verkehrsbetrieben geplante Aktion findet in den vier Landkreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalbkreis statt.

Am Donnerstag wird das Hauptaugenmerk auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gerichtet, wie das Polizeipräsidium mitteilt. Denn insbesondere in Bussen und Bahnen sowie an den entsprechenden Wartebereichen kämen sich Menschen zwangsläufig sehr nahe. Deshalb sei gerade dort die Einhaltung der Infektionsschutzregeln unerlässlich.