Balingen Und plötzlich ist die Straße einfach dicht

Balingen-Weilstetten. Am Mittwoch oder Donnerstag werde die Harthofstraße gesperrt, erfuhr Lydia Hinz von der Firma G+K Werbetechnik in der vergangenen Woche vom Balinger Tiefbauamt. Ein Mitarbeiter der Baufirma werde den genauen Tag noch mitteilen. Als dies nicht geschah und weil sie Lieferanten mitteilen wollte, wann eine Anlieferung nicht möglich ist, machte sich Hinz selbst noch einmal kundig und erfuhr: "Am Donnerstag ist die Straße von 9 bis 16 Uhr gesperrt."

Umso mehr war sie überrascht, dass die Straßenbaufirma bereits am Mittwochnachmittag die Straße dicht machte. Zum Glück waren die für diesen Tag angekündigten Lieferanten bereits am Vormittag gekommen.

Auch Karl Stingel, Seniorchef der Firma Stingel Fruchtsäfte, wurde von der Entwicklung überrascht. Er war davon ausgegangen, dass er rechtzeitig von der Sperrung erfährt. Das war ihm vom Tiefbauamt zugesichert worden. Dass seinem Wunsch nicht entsprochen worden sei, die Sperrung auf einen Montag zu legen – an diesem Tag ist der Getränkemarkt zu, und es wird kein Obst angeliefert –, sei für ihn noch einigermaßen nachvollziehbar. Der Baufortgang habe dies wohl nicht zugelassen. Was er aber kritisiert, ist die fehlende Informierung.