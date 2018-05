Balingen-Frommern. Ein Unbekannter hat laut Polizei am Montag zwischen 17.15 und 18 Uhr in der Dettenhalden­straße einen Renault Mégane zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand fuhr der Unbekannte über die Beifahrerseite des Wagens. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Balingen unter der Rufnummer 07433/26 40 entgegen.