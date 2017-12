Balingen Umweltzone inzwischen überflüssig?

Balingen. Die aktuellen Werte werden in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 19. Dezember (17 Uhr, Stadthalle) vorgestellt; die Messreihe bezieht sich auf den Zeitraum vom 28. Dezember 2016 bis 14. November 2017 und damit auf fast ein gesamtes Jahr. Gesetzlich zulässig ist ein Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxiden je Kubikmeter Luft – an den drei Messstellen wurde dieser Wert im Mittel zum Teil deutlich unterschritten: Die höchste Belastung wurde an der Schömberger Straße in Endingen mit 34 Mikrogramm registriert, darauf folgen die Wilhelmstraße in Balingen mit einem Jahresmittelwert von 30 Mikrogramm und die Bahnhofstraße mit einem Wert von 28 Mikrogramm. Weil sich die Werte dementsprechend darstellen, wird im Jahr 2018 nur noch in Endingen die Stockoxid-Belastung gemessen; die beiden anderen Messstellen in der Balinger Innenstadt werden nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz über das Jahresende 2017 hinaus nicht weiter betrieben.

Die aktuellen Werte machen deutlich, dass die Stickoxidbelastung in Balingen deutlich geringer ausfällt als zu der Zeit der Messreihe, die ausschlaggebend für den Luftreinhalteplan und damit die Einrichtung der Balinger Umweltzone gewesen ist. In den Monaten Januar und Februar dieses Jahres waren an allen drei Messstellen über den Grenzwerten liegende Belastungen festgestellt worden. Eine Mutmaßung damals war, dass die erhöhten Werte wohl auch wegen der sehr tiefen Temperaturen im Januar und der ausgedehnten Inversionswetterlagen im Februar zustande gekommen seien. Das half allerdings nichts: Zum 1. April 2017 war die Umweltzone für das ganze Stadtgebiet in Kraft getreten.

Aufgehoben kann dieses Maßnahme trotz der aktuell im Jahresmittel unterschrittenen Grenzwerte allerdings nicht so schnell: Während drei Jahren in Folge muss die Stickoxid-Belastung unterhalb der Grenzwerte liegen, um einen einmal angeordneten Luftreinhalteplan und damit auch eine Umweltzone wieder außer Kraft zu setzen. Bedeutet für Balingen: Frühestens im Jahr 2020 könnte die Pflicht zur grünen Plakette wieder aufgehoben werden – dies allerdings auch nur dann, wenn auch 2018 und 2019 die Grenzwerte im Jahresmittel unterschritten werden.