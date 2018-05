Balingen Ultras und Markt - passt das zusammen?

Was den Fußballfreund sicherlich freut, ist für den samstäglichen Marktbesucher (sofern das Spiel samstags ist) dann Neuland - doch was sagt eigentlich die Stadtverwaltung zu dem Thema? Dort geht man offen damit um. Auf Nachfrage von schwarzwaelder-bote.de war zu erfahren, dass die Stadtverwaltung von Veränderungen des normalen Tagesablaufes ausgehe, insbesondere bei Fußballspielen mit einer hohen Anzahl an Zuschauern. Hinzu komme ein größeres Verkehrsaufkommen, in der Stadt und rund um die Bizerba-Arena.

Erhöhte Polizeipräsenz gegen problematische Gästefans

Doch was passiert, wenn es laut wird oder gar randaliert wird? "Liegen hinsichtlich problematischer Gästefans im Vorfeld Erkenntnisse vor, wird dies von der Polizei in ihrem Einsatzkonzept entsprechend berücksichtigt", so Michael Weitzl vom Amt für öffentliche Ordnung. Und dann könne es sein, dass vermehrt Polizisten in der Innenstadt und das Ordnungsamt ihre Präsenz zeigen werden.