Balingen TVW-Konto bleibt makellos

Trotz des Erfolges im Spitzenspiel war TVW-Coach Benjamin Groetzner nicht ganz zufrieden. "Es war ein sehr schweres Spiel. In der Anfangsphase haben sich beide Mannschaften viele Fehlpässe und Fehlwürfe geleistet. Wir waren diesmal nicht so souverän wie in den Spielen davor und mussten uns erst einmal rein kämpfen."

Erst nach einer Auszeit des TVW-Trainers nach Viertelstunde nahm der TVW-Express dann Fahrt auf und ging durch drei Treffer in Folge von Annika Friedrich zum 8:5 (18.) erstmals mit drei Toren in Front. "Wir sind in der Abwehr besser gestanden und haben im Angriff besser die Lücken gefunden", sagt Groetzner. Fürwahr, Mal um Mal kam die Remshaldener Abwehr gegen die flinken Weilstetter Angreiferinnen zu spät; und so gab es viele Siebenmeter für die Gastgeberinnen. Mit einer 13:10-Führung ging der Tabellenführer denn auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel gelang zwar den Gästen der erste Treffer, doch binnen weniger Minuten baute Weilstetten seinen Vorsprung nach einem Siebenmeter von Carina Zanger zum 18:13 (38.) auf fünf Tore aus.

Doch die Gäste steckten noch längst nicht auf. Als sich die "Füchse"-Frauen zehn Minuten vor dem Ende ein paar Fehler leisteten, kam Remshalden bis auf 21:22 (53.) heran. Doch die Weilstetter Mädels bewiesen Moral. "Es ist uns dann gelungen, die Fehler abzustellen und die Chancen wieder zu nutzen", sagt Groetzner. Am Ende siegte der TVW mit 27:24.