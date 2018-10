Balingen TVW bleibt auswärts sieglos

Trotz des klaren Rückstandes kämpften sich die Füchse aber wieder ins Spiel zurück und starteten eine Aufholjagd. Micha Kübler verkürzte auf 22:27 (55.) – aber den Rückstand noch weiter einzudampfen gelang nicht mehr.

Plochingen erhöhte auf 31:25, die beiden letzten Treffer waren jedoch dem TVW durch einen Doppelpack von Nick Single vorbehalten, und so fiel die Niederlage mit 27:31 nicht gar so deutlich aus. "Wir haben in der Schlussphase noch einmal alles probiert, aber der zwischenzeitliche Rückstand von zehn Toren war einfach zu groß. Am Ende war der Sieg für Plochingen verdient", resümiert Pick. Bereits am kommenden Samstag erwarten die Füchse dann die NSU Neckarsulm in eigener Halle zum nächsten Punktspiel. TV Weilstetten: König, Seeger (1); Euchner (1), Single (5), Mayer (4), Saueressig (2), Slongo, Pick (2), Kipp (2), Weckenmann (1), Mario Bischoff, Kübler (6), Lösch (1), Narr (2).