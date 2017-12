Balingen TV-Kultabend in der Turnhalle

Das Programm begann mit dem Beitrag der Jugendkapelle. Während die Musiker Stücke wie "Forrest Gump Suite" und "The Lion King" zum Besten gaben, liefen auf einer großen Leinwand Filmausschnitte.

Nach diesem gelungenem Auftritt nahm die Aktivenkapelle auf der Bühne Platz. Mit bekannten Fernsehmelodien wie der Lindenstraße, dem Bergdoktor oder dem Traumschiff zog sie die Zuhörer in ihren Bann.

Aber auch die Krimifans unter den Zuhörern kamen auf ihre Kosten: Mit den Melodien aus Tatort oder Derrick wurden sie in spannende Ermittlungen miteinbezogen. Spätestens als die berühmten Melodien von Winnetou und Old Shatterhand erklangen, versanken die Zuhörer in Erinnerungen an TV-Abende mit der Familie.