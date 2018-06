Balingen Tuning-Treffen mit Herz

Teilnehmer als auch Besucher kommen nicht nur aus dem Zollernalbkreis. Auch aus den angrenzenden Landkreisen und sogar aus Frankreich, Österreich und der Schweiz pilgern Auto-Begeisterte nach Balingen.

An der Fahrzeugbewertung teilnehmen kann jeder, der ein Fahrzeug aus der VW- oder Audi-Gruppe fährt, also zum Beispiel auch Seat oder Skoda – vorzugsweise natürlich getunt, in welcher Art auch immer. Die Bewertung der Fahrzeuge erfolgt durch eine fachkundige Jury der ZAK-Performance, die nach einem festgelegten Punktesystem vorgeht. Mehr als 140 Pokale stehen bereit, unter anderem auch für den ältesten Teilnehmer, das älteste Fahrzeug oder die weiteste Anreise.

Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr und endet gegen 18 Uhr. Die Anmeldung der Show-Fahrzeuge erfolgt von 9 bis 13 Uhr direkt vor Ort. Die Teilnehmer können mit ihren Fahrzeugen direkt auf den Messeparkplatz neben der SparkassenArena fahren. Das Startgeld beträgt pro Fahrzeug zwölf Euro.

Für die Besucher des Tuning-Treffens ist der Eintritt frei. Den Besuchern empfiehlt der Verein, auf dem benachbarten Messegelände oder auf dem Möbel-Rogg-Parkplatz zu parken.

Wie in den vergangenen Jahren kommt der Erlös der Tombola dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen zugute. Der Förderverein wird auch vor Ort über seine Arbeit informieren. Im vergangenen Jahr konnten die VW-Audi Freunde dem Förderverein einen Scheck über stolze 1424 Euro übergeben. Der Betrag kam durch den Losverkauf und diverse Spenden zustande. Mehr als 50 Mitwirkende sind mit der Organisation des Treffens betraut. Tatkräftig ist auch die DRK-Jugend des DRK-Weilstetten-Frommern wieder mit dabei, die Kaffee und Kuchen anbietet. Herzhafte Speisen und Getränke runden das leibliche Wohl ab. Auch einige Aussteller informieren vor Ort ober ihre Angebote.

Weitere Informationen: www.vw-audi-freunde-hz.de