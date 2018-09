Balingen TSG-Jugend hilft durch Toreschießen

Balingen. Alexander Schreiner hat die Spendenaktion für die "Montessori School and Orphanage" in Bububu auf Sansibar in Tansania ins Leben gerufen. Der Balinger Vorstand für Sonderaufträge, Thomas Pittasch, stellte als "spontanen Grundstock" 841 Euro zur Verfügung, da die erfolgreichen Junioren bisher insgesamt 841 Tore erzielt haben.

In einer Präsentation stellte Schreiner die 2006 gegründete Einrichtung vor, bei der die Lehrer Unterstützung von Praktikanten und Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres aus Deutschland und Österreich bekommen und die für alle Kinder gleich welcher Herkunft offen steht. Schreiber hatte die "Montessori School" anlässlich seines Sommerurlaubs auf Sansibar besucht und Sportkleidung wie Trikots der TSG Balingen und einen Geldbeitrag, der durch eine Spendenaktion der U 13 generiert wurde, im Gepäck.

"Man kann so viel schon im Kleinen bewirken. Bei dieser Schule hilft jeder Cent und jeder Euro, um den Kindern und ihren Betreuern Sorgen zu nehmen", so Schreiner. Er hofft nun auf viele Tore der Nachwuchskicker der TSG Balingen. "Jetzt habt ihr noch mehr Grund, gute Arbeit zu leisten", sagte Marc Schuster, der bisherige Spielleiter, der von Fabian Fecker, dem neuen Geschäftsführer, das Amt des Jugendkoordinators übernommen hat. Unterstützung erhält Schuster dabei vom Trainer der Balinger U 17, Alexander Schreiner, und dessen Co-Trainer Waldemar Erdlei. Im Gegensatz zu Fecker wird Schuster seine Tätigkeit nicht hauptamtlich, sondern auf ehrenamtlicher Basis ausüben.