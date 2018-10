Balingen TSG gelingt gute Generalprobe

Acht Damenmannschaften nutzten das Event, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Neben bekannten Mannschaften aus der Region nahm zum ersten Mal auch ein aus dem Stuttgarter Raum teil, das als "große Unbekannte" das Turnier bereicherte.

Nachdem sich die Frauen der gastgebenden TSG Balingen schon beim Oberschwabencup in Horgenzell warm gespielt hatte, zeigten die Eyachstädterinnen auch beim eigenen Turnier ihre Stärken und belegte trotz neuem Spielsystem und spielerischen Ausfällen am Ende den zweiten Platz hinter dem Bezirksligisten SV Pfrondorf. Nach dieser erfolgreichen Generalprobe blicken die Balinger Frauen der Saison in der A-Klasse 2 West, die am Sonntag um 11.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim FV Tübinger Modell IV startet, mit Spannung, aber auch Optimismus entgegen.