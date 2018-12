Balingen TSG-Frauen verteidigen Rang zwei

Die Eyachstädterinnen gingen zwar mit einem geschwächten Kader an den Start, da sie gleich auf zwei ihrer etatmäígen Mittelblocker­innen verzichten mussten. Dafür wurden sie jedoch von Sandra Bauch wieder tatkräftig unterstützt, die nach ihrer Babypause zum ersten Mal wieder für die Eyachstädterinnen auf dem Feld stand.

Die Umstellung im Kader war zu Beginn der Partie deutlich zu sehen, da die Balinger Spielerinnen noch sehr unsicher und gehemmt agierten. Dennoch holten sie sich den ersten Satz souverän mit 25:13 gegen schwache Gastgeberinnen. Mit zunehmendem Spielverlauf und starken Aufschlägen fanden die TSG-Mädels jedoch immer mehr ins Spiel und gewannen an Sicherheit. Dies zeigte sich auch in den Ergebnissen: 25:16 gewannen die Eyachstädterinnen den zweiten Durchgang, und auch der dritte Satz ging mit 25:15 klar an die Gäste.

In einer Woche, am Sonntag, 16. Dezember reisen die Balinger Frauen zum Verfolgerduell nach Tübingen. Die TSG Tübingen II liegt vier Zähler hinter Balingen auf Rang drei, hat aber ein Spiel weniger absolviert und kann mit einem Erfolg zu den Eyachstädterinnen aufschließen. TSG Balingen: Es spielten: Kießling, Hauser, Amann, Rehmann, Schmidtke, Lippert, Groffner, Richter, Bausch.