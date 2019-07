Balingen TSG Balingen führt bargeldlos zahlen ein

Auch das Merchandising wollen die TSG-Kicker verstärken, wie Geschäftsführer Jan Lindenmair ergänzt. So sollen entsprechende Artikel nicht mehr nur noch im Stadion verkauft werden, sondern auch in einer weiteren Verkaufsstelle mitten in der Stadt. "Die Marke TSG soll gestärkt werden", so der Geschäftsführer, der sich wünscht, dass immer mehr Menschen mit dem TSG-Logo und in Rot in der Stadt zu sehen sind. Er freut sich zudem über Verlauf des Vorverkaufs: "Es gibt nur noch wenige Sitzplatzkarten auf der Tribüne."

Er und auch Uwe Haußmann fiebern dem Auftakt entgegen, auch im sicheren Gefühl, dass alles klappt. "Die ehrenamtlichen Helfer haben sich zu Wochenbeginn zur Feinabstimmung getroffen", begründet Haußmann seine Zuversicht. Und Lindenmair ergänzt: "Ich habe tolle Mitstreiter. Die Zusammenarbeit ist super."

Das Spiel beginnt um 19 Uhr.