Balingen Trotz heißer Tage durchschnittlich

Diese Saison sei trotz der zwischenzeitlich besonders hohen Temperaturen durchschnittlich verlaufen: "Obwohl es ja auch schon im Mai heiße Tage gab, lief die Saison relativ schleppend an", berichtet die Schwimmmeisterin. Erst mit den wirklich heißen Sommertagen seien auch mehr Besucher ins Freibad gekommen.

Besonders gute oder schlechte Tage habe es jedoch nicht gegeben: "Wenn keine 100 Personen an einem Tag ins Freibad kommen, ist das ein sehr schlechter Tag, was aber in diesem Jahr nie der Fall war. Einen Spitzentag, an dem mehr als 2000 Personen kommen, hatten wir aber auch nur einmal, und zwar beim Freibadfest", resümiert Schneider.

Mit Beginn der Sommerferien nimmt der Andrang ab

Das Fest sei wie immer der Höhepunkt der Saison gewesen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Freibadfests habe dieses an dem Tag stattgefunden, an dem es auch geplant gewesen sei. In den vergangenen Jahren sei es wegen des schlechten Wetters stets verschoben worden.

Die hohe Besucherzahl hielt sich an den darauf folgenden Tagen nicht: "Wenn die Sommerferien losgehen, wird bei uns der Andrang schon weniger", sagt Schneider. Viele Gäste würden dann in Urlaub fahren oder auch mal Tagesausflüge an den Bagger- oder Bodensee machen.

Nach den Sommerferien geht die Freibadsaison 2018 auch schon wieder zu Ende: Am Sonntag, 9. September, hat das Balinger Freibad in diesem Jahr zum letzten Mal geöffnet. "Das Hallenbad macht bereits eine Woche vorher auf, am 3. September", sagt Schneider. So haben die Schwimmer einen nahtlosen Übergang zur Winterzeit.

Vom 1. bis zum 9. September öffnet das Balinger Freibad erst um 7 Uhr.