Balingen Trompeten-Soli und Big-Band-Sound

Das Heeresmusikkorps Neubrandenburg gibt zusammen mit dem Yamaha-Artist Christoph Moschberger am Freitag, 15. Juni, ab 19.30 Uhr in der volksbankmesse ein Benefizkonzert zu Gunsten der Bläserjugend des Zollernalbkreises. Den Kern des Musikkorps bildet das Symphonische Blasorchester. Mit diesem Klangkörper bestreitet das Musikkorps nicht nur eine Vielzahl von Benefizkonzerten, sondern sorgt auch bei militärischen Zeremoniellen für einen stimmungsvollen Rahmen. Auch international ist das Heeresmusikkorps stets präsent, wie beispielsweise beim großen "Festival international de Musiques militaires de Québec".

Christoph Moschberger gehört zu den gefragtesten Trompetern der deutschen Musikszene. Er steht für musikalische Vielseitigkeit auf höchstem Niveau.

Ein Open-Air-Konzert gibt die Big Band der Bundeswehr am Samstag, 16. Juni, ab 19.30 Uhr auf dem Messegelände Balingen. Sommerzeit ist Big-Band-Zeit. In den Monaten Mai bis August ist die Big Band mit der größten mobile Bühne Deutschlands im gesamten Bundesgebiet unterwegs, um von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen und von Aachen bis Frankfurt/Oder Sommerfeste für Jung und Alt zu gestalten. Mit einem Cocktail aus heißen Rhythmen, coolen Grooves und einer ausgefeilten Bühnenshow will die Big Band auch in Balingen begeistern.