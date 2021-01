Balingen Trompete und Orgel harmonieren perfekt

Balingen-Frommern. In diesen schweren Corona-Zeiten ist es ein Lichtblick, wenn Musiker in einem Gottesdienst auftreten und dort die Gemeinde mit ihrem Spiel das Virus für einen Augenblick vergessen machen können. So geschah es in der Sankt-Gallus-Kirche in Balingen-Frommern am Tag Epiphanias, also der "Erscheinung des Herrn". Die evangelischen Gottesdienste feiern dies an jedem 6. Januar.