Balingen Trend hin zu "Big Brother" im Unterricht?

Conradi gab einen Einblick in den 2016 eingeführten Bildungsplan, in dem verstärkt auf Digitalisierung in den Schulen gesetzt wird. "Auch wenn hier und da noch Nachbesserungsbedarf besteht und die Lehrer zum Teil mit den neuen Medien noch fremdeln, sind wir in Sachen Bildungsplan auf einem positiven Weg", zog Conradi, die die digitalen Medien nicht als Allheilmittel sieht und vor Sucht und Cybermobbing warnt, ein Zwischenfazit.

"Guter Unterricht wird mit Tablets noch besser. Mit den Tablets kann man einfacher logische Strukturen aufbauen, und die Schüler entwickeln zum Beispiel ein ganz anderes Geschichtsbewusstsein", findet der Deutsch- und Geschichtslehrer Lupschina. Er habe aber auch erkannt, dass schlechter Unterricht schnell vage werde und der Tabletunterricht nicht voraussetzungslos sei.

"Die omnipräsente Digitalisierung ist der Megatrend des 21. Jahrhunderts. An der Universität geht es schon gar nicht mehr ohne, sei es bei der Immatrikulation, bei der Erstellung des Stundenplans oder bei der Materialeinholung. Mit Bildern versteht man die Inhalte auch viel leichter", zeigte sich Kiener, Abiturient von 2017, als Anhänger der neuen Medien.

"Natürlich begrüßen wir, wenn unsere potentiellen Auszubildenden Ahnung von den digitalen Medien haben, aber sie spielen bei der Auswahl keine Rolle", so Michael Walther, der bemerkt hat, "dass die Kenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen in den vergangenen Jahren abgenommen haben".