Balingen Traumhafte Inszenierung bringt Publikum zum Schmunzeln

In der Hochzeitsnacht flüchtet er in einen benachbarten Park, aus dem er Wiener Musik gehört hat und in dem er auf die fesche Leiterin einer Damenkapelle trifft, in die er sich sogleich verliebt. Die Hofgesellschaft entdeckt den Abtrünnigen, wird jedoch vom Wiener Charme mit seiner bodenständigen humoristischen Weltanschauung und seinen kulinarischen Genüssen verzaubert.