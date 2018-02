Balingen Trainingslager zahlt sich für TSG aus

Absolut zufrieden zeigte sich der Cheftrainer des Fußball-Oberligisten TSG Balingen, Ralf Volkwein, mit dem Verlauf des Trainingslagers in Kenzingen. "Das waren drei richtig gute Tage. Die Rahmenbedingungen waren prima, und die Jungs haben alle Klasse mitgezogen", zieht der 45-Jährige ein positives Fazit. Neben Koordinations- und Passübungen arbeiteten der Balinger Chefcoach und sein Trainerstab viel im taktischen Bereich. Zudem stand für den Oberliga-Primus ein Testspiel gegen den Tabellenführer der Verbandsliga Südbaden, Freiburger FC, an, das die Eyachstädter mit 3:1 (1:0) gewannen. "Das war eine ordentliche Leistung. Wir sind ein hohes Tempo gegangen und haben über weite Strecken dominiert. Allerdings hätten wir zur Halbzeit höher als 1:0 führen müssen", sagt Volkwein. Marc Pettenkofer hatte die TSG kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung gebracht. In dieser wechselte der TSG-Coach kräftig durch. Adrian Müller und Kaan Akkaya sorgten Mitte der zweiten Hälfte für das 3:0, ehe dem FFC durch Andreas Fischbach der 3:1-Endstand gelang. "Bis zum 3:0 haben wir richtig gut gespielt. Danach haben wir Einiges probiert und es war etwas wild. Aber insgesamt waren es drei gute Tage", sagt Volkwein, dessen Team am Dienstagabend um 19 Uhr zuhause gegen den Verbandsligisten VfL Pfullingen den nächsten Test bestreitet.