Balingen Trainer Doster freut sich auf das Derby

"Mit zwei Siegen ist uns ein guter Start ins neue Jahr gelungen", zeigt sich HBW-Coach André Doster zufrieden. "Wir haben in der Weihnachtspause etwas an der Konstanz und der Konzentration gefeilt. Das hat sich ausgezahlt. Die Jungs sind in Dansenberg trotz eines 1:6-Rückstandes zu Beginn ruhig geblieben, sind immer besser geworden und haben sich so den Sieg geholt."

Mit Ex-Bundesligist TV Neuhausen gastiert ein Team, dem das Wasser bis zum Hals steht. Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga in der Vorsaison droht den "Jungs" mit dem zweiten Abstieg in Folge der freie Fall. Auch ein Trainerwechsel – Anel Mahmutefendic musste nach der 29:32-Niederlage bei der TSG Pforzheim gehen, für ihn kam Anfang Januar Sinisa Mitranic – zeigte bislang nicht gewünschte Wirkung: Der neue Coach startete mit einer 24:31-Derbypleite beim VfL Pfullingen und verlor zuletzt mit 30:34 gegen den Tabellendrittletzten HC Oppenweiler-Backnang, der damit seinen Rückstand auf die "Jungs" auf einen Zähler eindampfte und den Zweitligaabsteiger mit in den Abstiegskampf riss.

"Wir freuen uns auf das Spiel gegen Neuhausen, denn es hat durchaus Derbycharakter", sagt Doster, für den es unverständlich ist, dass die Gäste so weit unten in der Tabelle stehen. "Neuhausen hat sich nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga eigentlich gute Verpflichtungen im Sommer getätigt und verfügt über Niveau. Allerdings ist die Mannschaft bislang wohl unter den Erwartungen geblieben. Dennoch erwarte ich, dass der TVN voller Energie und mit viel Motivation ins Spiel gehen wird, denn der Druck liegt klar beim Gegner", sagt der HBW-Coach, "Da heißt es für uns, von der ersten Minuten dagegen zu halten, um uns nicht überrennen zu lassen. Dazu müssen wir an die Abwehrleistungen aus den vergangenen beiden Spielen anknüpfen, und sowohl im Angriff als auch in der Defensive die Ruhe bewahren." Personell kann der HBW-Trainer bis auf die beiden langzeitverletzten Fynn Beckmann und Nick Ruminsky aus den Vollen schöpfen.