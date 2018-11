Balingen Träume werden wahr

Ihr träumt davon, ein besonderes Hobby oder einen Beruf auszuprobieren? Oder ihr könnt euch nichts Großartigeres vorstellen, als eurem Fußballidol aus nächster Nähe beim Kicken zuzusehen? Dann ran an den Schreibtisch und Wunschzettel ausfüllen!

Um an der Vorweihnachtsaktion teilzunehmen, müsst ihr euren Wunsch in einer der Lokalredaktionen im Zollernalbkreis einreichen. Ihr könnt einen Wunsch allein, aber auch als Gruppe einreichen, zum Beispiel als Schulklasse oder als Fußballmannschaft.

In der heutigen Ausgabe des Schwarzwälder Boten findet ihr eine halbseitige Anzeige zu "Wünsch dir was". Aus dieser könnt ihr einen Wunschzettel ausschneiden, auf den ihr euren Wunsch schreibt. Vergesst nicht, Namen, Alter, Adresse und Telefonnummer anzugeben. Gebt den Wunschzettel beim Schwarzwälder Boten in Balingen, Hechingen, Albstadt-Ebingen, Burladingen oder Haigerloch ab oder klebt ihn auf eine frankierte Postkarte und schickt sie an: Schwarzwälder Bote, Redaktion Balingen, Herrenmühlenstraße 4, 72336 Balingen. Auch online unter schwarzwaelder-bote.de/ wuensche wird euer Herzenswunsch entgegengenommen. Einsendeschluss ist Sonntag, 18. November.