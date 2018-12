Balingen Traditions-Autohaus Kolb wechselt den Eigentümer

E-Mobilität kein Thema

Grundsätzlich ist die Geschäftsführung von Auto Schmid sehr zufrieden mit der Situation im Automarkt, trotz der Diskussionen um Dieselfahrverbote und Abgasskandale. "Die Abgasproblematik ist unspektakulär an uns vorbeigegangen", kommentiert Jäger. Allerdings gebe es enormen Aufklärungsbedarf bei den Kunden: "Die Unsicherheit spüren wir jeden Tag." Ein Einbruch der Verkaufszahlen sei nicht spürbar gewesen. Über den Sommer habe es aber Probleme bei der Fahrzeug-Logistik gegeben, was mitunter zu Lieferschwierigkeiten geführt habe.

Auch über E-Mobilität spricht zur Zeit jeder. Für einen größeren Ausbau des Angebots in diesem Bereich sei allerdings "noch nicht die richtige Zeit", gerade auch da die Infrastruktur in Bezug auf die Stromversorgung noch nicht in befriedigendem Maße gegeben sei. "Die Leute sehen die E-Mobilität realistisch", so Jäger.

Obgleich sich das Angebot in diesem Sektor im nächsten Jahr um einige Modelle erweitern werde, bleibt Markus Jäger skeptisch: "Für die breite Masse halte ich E-Mobilität als realistische Alternative oder dauerhafte Lösung für falsch."