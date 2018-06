Balingen Tradition wie seit Jahrhunderten

Zu Beginn der Dämmerung entfachten zehn Fackelträger den zwölf Meter hohen Holzhaufen. Der Zunftmeister Michael Stange verlas: "Uralte Flamme, von neuem entfacht, schwing durch die Nacht! Das Dunkle verzehr, das Helle vermehr, auf zum Himmel uns weis, neue Kraft uns verheiß."

Abgesehen von den Kräften, die dem Feuer nachgesagt werden, wurde auch das alte Brauchtum vieler Generationen betont: "So standen in grauer Vorzeit die Ahnen, so stand einst die Jugend auf nächtlicher Fahrt. So stehen wir heute – ein einziges Mahnen – fest und geschlossen um Feuer geschart."

Im Schein des Feuers saßen die Frommerner danach gemütlich zusammen mit Besuchern aus den umliegenden Orten, erfreuten sich an guter Bewirtung und hatten Spaß am Glücksrad sowie an der festlichen Musik.