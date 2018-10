Balingen Tote Tauben stören Stadtbild

Tauben gehören zum Stadtbild in Balingen dazu, man trifft sie an vielen Ecken. Doch warum lagen am vergangenen Sonntag ausgerechnet an derselben Stelle in der Freihofstraße gleich zwei tote Tiere? Die oft abwertend als "Ratten der Lüfte" bezeichneten Tiere sind vielen Menschen ein Dorn im Auge. Während manche Leute die kleinen Vögel einfach nur ignorieren oder verscheuchen, greifen viele in anderen Städten auch zu härteren Mitteln. An was die beiden Tiere in Balingen gestorben sind, wird wohl unbekannt bleiben.

Auf Hinweis von schwarzwaelder-bote.de jedenfalls handelte die Stadt rasch. Am Montag wurden die zwei toten Tauben vom städtischen Bauhof entsorgt und in eine Kadaverbox gebracht, in der alle toten Tiere, die der Bauhof findet, gesammelt und dann von der Tierkörperbeseitigungsanstalt abgeholt werden.Doch dabei blieb es, der Gehweg wurde nicht gesäubert. Auf Nachfrage war von Stadtsprecher Jürgen Luppold zu erfahren, dass "für die Reinigung des Gehweges nach der Streupflichtsatzung der jeweilige Hauseigentümer zuständig ist." Doch anscheinend hat wohl auch der Stadt der Anblick des Gehwegs nicht gefallen. Auf unseren Hinweis hin wird nun das Ordnungsamt den Hauseigentümer über die Situation informieren und ihn, so Luppold weiter, "auffordern, die Reinigung des Gehweges zeitnah vorzunehmen".

Davon kann Hauseigentümer Gerhard Schneider ein Lied singen. Alle zwei Wochen reinigt er den Gehweg, erzählt er im Gespräch mit schwarzwaelder-bote.de. Das Problem ist ihm längst bekannt: Auf dem Altbau in der Freihofstraße leben zahllose Tauben, die das Gebäude ziemlich in Mitleidenschaft ziehen.