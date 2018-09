Balingen Toom-Erweiterung ohne Backshop

Eingeleitet wurde das umfangreiche Verfahren im Dezember 2016: damals war Toom mit dem Wunsch an die Stadt herangetreten, den Markt in der Straße Auf Bollen zu vergrößern (wir berichteten). Laut gültigem Bebauungsplan ist eine Verkaufsfläche von rund 7600 Quadratmetern für Bau-, Heimwerker- und Gartenbedarf zulässig; Toom will indes die Fläche auf bis zu 9500 Quadratmeter erweitern. Geplant ist eine größere Warm- und Kalthalle im Gartenbereich, außerdem eine erweiterte Freifläche; das Vorhaben soll möglichst schnell umgesetzt werden.

Der Vergrößerung steht nach Meinung der Verwaltung nach der Anhörung diverser Behörden und Expertenbüros grundsätzlich nichts entgegen. Einem anderen Ansinnen allerdings sehr wohl: Anders als von Toom gewünscht, ist der Backshop mit Imbiss nicht zulässig.