Balingen Tiere misshandelt: Geldstrafe

Balingen - "Ich habe die Tiere so gefüttert wie sonst auch." So äußerte sich am Dienstag der angeklagte Nebenerwerbslandwirt vor dem Balinger Amtsgericht. Die Richterin folgte seiner Einschätzung aber nicht und verurteilte ihn wegen quälerischer Tiermisshandlung zu einer Geldstrafe von 1600 Euro.