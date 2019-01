Balingen Thomas Will schafft das Double

Die Balinger Tippkicker wollen auch 2019 wieder internationale Turniere im Minifußball austragen. Den Auftakt machte kurz nach Silvester der interne Cup der "Headbanger". Der amtierende Clubmeister Rüdiger Albrecht musste sich einem Teilnehmerfeld von elf Filzkickern stellen, um seinen Titel zu verteidigen. Ins Endspiel kämpften sich Marco Germeroth und Thomas Will; dabei konnte der bis dahin stark aufspielende Germeroth in keiner Phase an die Vorrunden anknüpfen und unterlag Thomas Will klar mit 6:1. Im "kleinen Finale" sicherte sich der Jugendspieler Felix Weishaupt gegen Oliver Lenhardt den Pokal des Drittplatzierten.

Für Thomas Will bedeutete das vereinsintern das "Double" aus Trainingsjahresmeisterschaft 2018 und Clubmeisterschaft 2019. Für die Trainingsjahresmeisterschaft wurde Will durch den Vorsitzenden Markus Sense mit dem Meisterwimpel geehrt. Thomas Will konnte 2018 von 252 Partien satte 140 gewinnen, trennte sich 37 Mal unentschieden und musste 75 Niederlagen hinnehmen.

Tipp-Kick wird nun im siebten Jahr erfolgreich in Balingen als Nischensportart angeboten. Nach einer Pause von 23 Jahren fanden sich die einst als TKC Jugendhaus Balingen 1980 bis 1989 engagierten Tippkicker, die den Club als Arbeitsgemeinschaft im Jugendhaus gründeten, wieder zusammen. Die Mitglieder der Tipp-Kick-AG waren auch maßgeblich am Aus- und Aufbau des damals von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellten Schwefelbads beteiligt.