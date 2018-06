Balingen Thomas Spieß übernimmt Vorsitz beim FC Zillhausen

Botta erinnerte auch an die Vatertagshockete, die Papiersammlungen und das Herbstfest und bedankte sich im Namen des Vorstands bei allen Helfern. Zum Schluss gab er bekannt, dass er nach vier Jahren als Vorsitzender für das Amt nicht mehr zur Verfügung stehe. Er wolle den Verein aber auch in Zukunft tatkräftig unterstützen und bereits angefangene Aufgaben noch zum Abschluss bringen, zum Beispiel die Beteiligung des FC am Dorffest.

Schriftführer und Kassenchef Karl Saile gab einen Überblick über die Aktivitäten im Vereinsjahr. Der Bericht des Kassenchefs zeigte die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im vergangenen Jahr. Die Finanzen des Vereins konnten stabil gehalten werden.

Die Kassenprüfer Walter Schneider und Matthias Schulze bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Spielleiter Fußball Klaus Bitzer gab einen Rückblick auf die Spielsaison. Er würdigte die Leistung des Trainers und der Spieler, die es geschafft haben, in der personell schwierigen Situation die gesamte Runde zu bestreiten. Leider seien bis zum zweitletzten Spiel alle Spiele verloren worden. Die Mannschaft stehe aktuell auf dem zweitletzten Platz vor Türkspor Winterlingen, die ihre Mannschaft abmelden mussten.